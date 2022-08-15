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12 минут назад

Число погибших при взрыве в ТЦ Еревана возросло до шести

Никита Бородкин

Число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване выросло до шести человек. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на МЧС.

Возросло число погибших при взрыве в Ереване
Фото: ТАССТАСС

По последним данным, 61 человек получил ранения, еще 16 считаются пропавшими без вести.

Напомним, что 14 августа в ТЦ «Сурмалу» произошел сильный взрыв, который вызвал пожар. Строения площадью до 9 тыс. квадратных метров обрушились — под завалами все еще могут находится люди.

Официальная причина инцидента пока неизвестна. По словам свидетелей происшествия, взрыв произошел в магазине пиротехники. Сейчас на месте продолжают работать пожарные, которым пока не удается справиться с огнем на территории «Сурмалу».

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