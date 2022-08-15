Возросло число погибших при взрыве в Ереване

Число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване выросло до шести человек. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на МЧС.
По последним данным, 61 человек получил ранения, еще 16 считаются пропавшими без вести.
Напомним, что 14 августа в ТЦ «Сурмалу» произошел сильный взрыв, который вызвал пожар. Строения площадью до 9 тыс. квадратных метров обрушились — под завалами все еще могут находится люди.
Официальная причина инцидента пока неизвестна. По словам свидетелей происшествия, взрыв произошел в магазине пиротехники. Сейчас на месте продолжают работать пожарные, которым пока не удается справиться с огнем на территории «Сурмалу».