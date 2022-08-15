Возросло число погибших при взрыве в Ереване

Число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване выросло до шести человек. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на МЧС.

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По последним данным, 61 человек получил ранения, еще 16 считаются пропавшими без вести.

Напомним, что 14 августа в ТЦ «Сурмалу» произошел сильный взрыв, который вызвал пожар. Строения площадью до 9 тыс. квадратных метров обрушились — под завалами все еще могут находится люди.