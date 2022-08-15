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1 час назад

Цыганские дети избили 10-летнего мальчика в Новосибирске

Газета.Ruиещё 3

Дети из цыганского табора напали на 10-летнего мальчика возле библиотеки в Новосибирске. Об этом сообщает портал kp.ru со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.

Цыганские дети избили 10-летнего мальчика в Новосибирске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Женщина рассказала, что ее сын вступился за другого мальчика, которого задирали дети. Те оттащили ребенка к парковке, чтобы на помощь ему не пришли взрослые, и начали бить.

На место происшествия вызвали скорую помощь. У школьника диагностировали сотрясение мозга, также у него наблюдаются провалы в памяти.

«Тогда после драки люди подходили, просили адрес сказать, он ответил, что не помнит. Сейчас вот спрашиваю, что врач сказал? Не помнит и все», — отметила мать мальчика.

Сейчас по данному факту правоохранительные органы проводят проверку. В МВД подчеркнули, что выезжали на место преступления, однако там никого не было. Причины и подробности случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что студентку из Бурятии осудят за избиение школьницы и вымогательство.

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