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3 часа назад

В Москве три человека отравились угарным газом

Вести Подмосковьяиещё 2

Трое членов одной семьи, проживающей в столице на проспекте 40 лет Октября, отравились угарным газом. Им стало плохо и они вызвали скорую помощь. Медики в квартире также почувствовали себя дискомфортно. Вскоре все жильцы подъезда были эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве три человека отравились угарным газом
Фото:  Илья Тушев / "Вести Подмосковья" Илья Тушев / "Вести Подмосковья"

Выяснилось, что причиной отравления троих человек стало превышение паров угарного газа в доме №11 на проспекте 40 лет Октября. Отмечается, что угарный газ образовался в подвале дома.

На место выехали специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора в ЮВАО и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве». Были проведены необходимые лабораторно-инструментальные исследования. Эвакуированных людей на некоторое время разместили в двух автобусах «Мосгортранса».

Врачи продолжают наблюдать за состоянием здоровья двух женщин. Они госпитализированы с признаками отравления. Угрозы для их жизни нет, а состояние здоровья оценивается как «средней тяжести». Мужчина от госпитализации отказался.

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