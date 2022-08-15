В Москве три человека отравились угарным газом

Трое членов одной семьи, проживающей в столице на проспекте 40 лет Октября, отравились угарным газом. Им стало плохо и они вызвали скорую помощь. Медики в квартире также почувствовали себя дискомфортно. Вскоре все жильцы подъезда были эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Илья Тушев / "Вести Подмосковья" Илья Тушев / "Вести Подмосковья"

Выяснилось, что причиной отравления троих человек стало превышение паров угарного газа в доме №11 на проспекте 40 лет Октября. Отмечается, что угарный газ образовался в подвале дома.

На место выехали специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора в ЮВАО и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве». Были проведены необходимые лабораторно-инструментальные исследования. Эвакуированных людей на некоторое время разместили в двух автобусах «Мосгортранса».