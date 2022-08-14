Спасатели извлекли тело третьей жертвы взрыва на рынке в Ереване

Спасители извлекли из-под завалов тело третьего погибшего в результате взрыва на рынке «Сурмалу». Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-секретаря МЧС Айка Костаняна.
«Погибла женщина. Ее личность пока не установлена», — рассказали в МЧС.
Пресс-секретарь мэрии Еревана Левон Сардарян пояснил в социальных сетях, что поисково-спасательные работы продвигаются медленно из-за того, что разбор завалов проходит без использования тяжелой техники.
«Работа ведется вручную, поскольку оставшиеся под завалами люди могут пострадать при использовании техники», — рассказал он, добавляя, что спасители «периодически объявляют «минуту тишины», чтобы услышать зов о помощи».
Ранее сообщалось о двух погибших и 60 пострадавших, состояние 36 из которых специалисты оценивают как средней степени тяжести.
В результате взрыва уже произошло обрушение конструкций. Пожару была присвоена третья категория сложности, на место выехали в общей сложности 10 боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов ведомства. Полицейские не подпускают близко к месту ЧП близких пострадавших.
Рынок находится недалеко от центра Еревана. Момент взрыва попал на видео, очевидцев буквально накрыло волной. Причина возгорания пока неизвестна. По одной из версий, начал гореть склад пиротехники.