Спасатели извлекли тело третьей жертвы взрыва на рынке в Ереване

Спасители извлекли из-под завалов тело третьего погибшего в результате взрыва на рынке «Сурмалу». Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-секретаря МЧС Айка Костаняна.

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«Погибла женщина. Ее личность пока не установлена», — рассказали в МЧС.

Пресс-секретарь мэрии Еревана Левон Сардарян пояснил в социальных сетях, что поисково-спасательные работы продвигаются медленно из-за того, что разбор завалов проходит без использования тяжелой техники.

«Работа ведется вручную, поскольку оставшиеся под завалами люди могут пострадать при использовании техники», — рассказал он, добавляя, что спасители «периодически объявляют «минуту тишины», чтобы услышать зов о помощи».

Ранее сообщалось о двух погибших и 60 пострадавших, состояние 36 из которых специалисты оценивают как средней степени тяжести.

В результате взрыва уже произошло обрушение конструкций. Пожару была присвоена третья категория сложности, на место выехали в общей сложности 10 боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов ведомства. Полицейские не подпускают близко к месту ЧП близких пострадавших.