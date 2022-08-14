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31 минуту назад

В Петербурге за день нашли тела двух неизвестных утопленников в нижнем белье

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге за один день, 13 августа, нашли тела двух неизвестных утопленников. Об этом сообщает «Фонтанка».

В Петербурге за день нашли тела двух утопленников в нижнем белье
Фото: ShutterstockShutterstock

По информации издания, около 06:30 тело обнаружили в воде возле набережной канала Грибоедова у Казанского собора. Погибшему было около 30 лет на вид, он был одет в одни синие трусы. Утопленника извлекли из воды сотрудники чрезвычайной службы, его личность и причина смерти устанавливаются.

Около 20:30 того же дня еще одного утопленника обнаружили на набережной Дудергофского канала — отдыхающие сами вытащили из воды тело женщины, на вид ей было 30-40 лет. Она также была в нижнем белье, у нее на спине обнаружили татуировку в виде игральных карт. Личность и причина смерти устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге спасатели нашли тело пропавшего матроса крейсера «Аврора» Вячеслава Демиденко. Его обнаружили под Сампсониевским мостом через Большую Невку, который соединяет правый берег Невы и Петроградский остров. Мужчина пропал там 11 августа, когда шел в строю от Военно-медицинской академии к крейсеру.

Мать погибшего считает, что произошел несчастный случай — она заявила, что у сына были отличные показатели по здоровью, в том числе психологическому. Военное следствие возбудило дело по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ. Источники «Фонтанки» утверждают, что причиной случившегося стало желание Демиденко продемонстрировать сослуживцам свою удаль.

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