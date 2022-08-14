Обвиняемый в убийстве порноактрисы оставлял записи в ее соцсетях

Дмитрий Чернышев, обвиняемый в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман, оставлял записи в ее соцсетях и устраивал конкурсы от ее имени, когда она была мертва. Об этом сообщает «Вести. Дежурная часть».

Фото: соцсети соцсети

Незадолго до задержания Чернышев опубликовал на странице Гришман пост, представившись ее подругой. В сообщении говорилось, что порноактриса якобы сама попросила ее убить.

Позднее следователи выяснили, что Чернышев общался с подписчиками порноактрисы от ее имени и проводил конкурсы.

Тело Гришман нашли в квартире дома на Южном шоссе в Петербурге. Труп порноактрисы лежал в помещении несколько дней. По одной из версий, Чернышев был парнем погибшей. Он зарезал ее в спальне, а потом отнес тело в ванную.