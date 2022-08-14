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2 часа назад

Тридцать пять человек погибли из-за пожара в церкви в Египте

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Тридцать пять человек погибли, 45 пострадали из-за пожара в церкви в Египте, сообщили СМИ.

«Тридцать пять человек погибли, 45 ранены в результате пожара в церкви в Египте», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Как сообщает местная газета «Аль-Масри аль-Яум», в результате пожара в церкви, расположенной в районе Имбаба, «погибли 35 человек, 25 получили ранения». Пострадавшие доставляются в больницы Имбабы и соседнего района Агуза.

Министерство здравоохранения страны пока подтвердило смерть одного человека при пожаре в церкви в Имбабе и сообщило о 55 раненых.

Минздрав направил на место инцидента более 30 машин скорой помощи для эвакуации пострадавших. По имеющейся информации, большинство доставленных в больницы после пожара - дети, которые пришли на занятия в воскресной школе при церкви.

К настоящему времени пожар в церкви потушен.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования главе коптской православной церкви Тавадросу II в связи с жертвами при пожаре в Имбабе. Глава государства поручил профильным ведомствам оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим и незамедлительно разобраться в причинах пожара в коптской церкви.

Напомним, в феврале 2019 года при пожаре на железнодорожной станции Рамсис в центре Каира 28 человек погибли и более 50 пострадали.

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