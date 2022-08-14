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20 минут назад

«Мы до сих пор в шоке»:испуганная салютом лошадь едва не затоптала людей в Петербурге

Майк Габриелян

В центре Петербурга лошадь с каретой испугалась салюта и понесла. Она разгромила уличные ресторанные столики и помяла две иномарки. Видео необычного ДТП опубликовал Telegram-канал «Мегаполис».

Свидетель происшествия Евгения рассказала, что накануне сидела с друзьями за уличным столиком ресторана на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы.

Неожиданно над Исаакиевским сквером запустили фейерверк, послышались залпы.

Лошадь затоптала велосипедиста и попала на видео

Спустя несколько секунд по тротуару промчалась лошадь с прогулочной коляской, стилизованной под карету. Она сбила пару ресторанных столиков, одна из девушек-посетительниц очутилась на земле. Также пострадали припаркованные автомобили: на них остались приличные вмятины.

По словам Евгении, к ресторану вызвали скорую помощь, пострадавших осмотрели медики. Обошлось без серьезных травм.

«Мы до сих пор в шоке, успокаиваемся с помощью виски», - заявила очевидец.

Она попросила организаторов больше не устраивать салюты в городском сквере.

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