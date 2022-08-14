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56 минут назад

В Турции двухлетняя девочка укусила напавшую на нее змею

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Двухлетняя девочка укусила в ответ напавшую на нее змею. Инцидент произошел в турецкой провинции Бингель, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местное издание YeniSafak.

В Турции двухлетняя девочка укусила напавшую на нее змею
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации СМИ, змея атаковала девочку, когда та играла в саду. На крик ребенка прибежали соседи, увидевшие во рту у девочки рептилию длиной около полуметра.

Взрослые убили пресмыкающееся, после чего вызвали ребенку скорую. Девочку забрали в больницу, врачи оценили ее состояние как удовлетворительное и заверили, что ее жизни ничего не угрожает.

По словам отца девочки, в момент происшествия он был на работе. Мужчина поблагодарил соседей, которые помогли спасти его дочь, и призвал других родителей внимательнее следить за своими детьми.

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