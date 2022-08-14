В Турции двухлетняя девочка укусила напавшую на нее змею

Двухлетняя девочка укусила в ответ напавшую на нее змею. Инцидент произошел в турецкой провинции Бингель, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местное издание YeniSafak.

По информации СМИ, змея атаковала девочку, когда та играла в саду. На крик ребенка прибежали соседи, увидевшие во рту у девочки рептилию длиной около полуметра.

Взрослые убили пресмыкающееся, после чего вызвали ребенку скорую. Девочку забрали в больницу, врачи оценили ее состояние как удовлетворительное и заверили, что ее жизни ничего не угрожает.