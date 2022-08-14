В Казани загорелся склад на площади 1000 квадратных метров

В Казани произошел пожар в одноэтажном складе на площади 1 тыс. кв. м, сообщается в воскресенье в Telegram-канале МЧС России.

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"Предварительно, возгорание происходит в одноэтажном складском здании. По предварительной информации, площадь пожара - 1 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В республиканском ГУ МЧС добавили, что, по предварительной информации, горит растительное масло в еврокубах.

К тушению пожара привлекли 110 человек и 34 единицы техники. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона привлекли по второму номеру вызова. Позже ранг пожара повысили. "В 18:05 мск ранг пожара повышен до вызова №3, сил и средств достаточно", - говорится в сообщении.

В тушении применили четыре ствола, на защиту соседнего здания направили еще три, кроме того, задействовали четыре звена газодымозащитной службы.