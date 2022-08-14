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1 час назад

В Южно-Сахалинске ливень затопил ряд улиц

Газета.Ruиещё 2

Мощный ливень привел к сильным подтоплениям в Южно-Сахалинске, он длился меньше часа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дежурного синоптика островного управления Росгидромета.

На фото и видео, размещенных местными жителями в социальных сетях, видно, как потоки воды заливают улицы города.

«Гроза началась в Южно-Сахалинске в 16.18 [8.18 мск], последовавший затем ливень продолжался около 40 минут. В настоящее время осадки в областном центре прекратились...» — уточнила метеоспециалист.

Вскоре гроза переместилась на восток острова, в Долинский район.

«Вода также постепенно уходит с улиц», — обратила внимание собеседница агентства.

Точное количество осадков, выпавших в Южно-Сахалинске за последнее время, объявят позднее.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за ливня затопило вокзал и магазины.

Также жительница Читы рассказывала, что «два дня сидит без света» из-за паводка.

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