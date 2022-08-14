В Южно-Сахалинске ливень затопил ряд улиц

Мощный ливень привел к сильным подтоплениям в Южно-Сахалинске, он длился меньше часа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дежурного синоптика островного управления Росгидромета.
На фото и видео, размещенных местными жителями в социальных сетях, видно, как потоки воды заливают улицы города.
«Гроза началась в Южно-Сахалинске в 16.18 [8.18 мск], последовавший затем ливень продолжался около 40 минут. В настоящее время осадки в областном центре прекратились...» — уточнила метеоспециалист.
Вскоре гроза переместилась на восток острова, в Долинский район.
«Вода также постепенно уходит с улиц», — обратила внимание собеседница агентства.
Точное количество осадков, выпавших в Южно-Сахалинске за последнее время, объявят позднее.
Ранее в Санкт-Петербурге из-за ливня затопило вокзал и магазины.
Также жительница Читы рассказывала, что «два дня сидит без света» из-за паводка.