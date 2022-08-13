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9 минут назад

В Белоруссии упал легкомоторный самолет

ТАСС

Легкомоторный самолет разбился во время прогулочного полета в Белоруссии, два пилота погибли. Об этом сообщил в субботу Следственный комитет (СК) республики.

В Белоруссии разбился легкомоторный самолет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным, сегодня два пилота легкомоторного самолета осуществляли прогулочные полеты над Слонимом (Гродненская область). Вечером, пролетая над Слонимским районом, самолет упал. Оба пилота от полученных повреждений скончались на месте", - проинформировал СК.

По информации ведомства, сейчас следователи областного аппарата СК с привлечением передвижной криминалистической лаборатории работают на месте происшествия. Причины трагедии устанавливаются, отметили в СК Белоруссии.

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