В Белоруссии разбился легкомоторный самолет

"По предварительным данным, сегодня два пилота легкомоторного самолета осуществляли прогулочные полеты над Слонимом (Гродненская область). Вечером, пролетая над Слонимским районом, самолет упал. Оба пилота от полученных повреждений скончались на месте", - проинформировал СК.