Брат погибшего матроса крейсера «Аврора» отказался верить в его суицид

Двоюродный брат матроса Вячеслава Демиденко, прыгнувшего в Неву, заявил, что считает трагедию случайностью, а не суицдом. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

«То, что там сейчас описывают про самоубийство — это совсем не про него. Я считаю, что это случайность», - сказал Вадим Демиденко.

По его словам, вариантов могло быть множество, но «намеренно он этого точно не сделал бы».

19-летнего Демиденко призвали на «Аврору» в июле из Калининграда. Он был обычным парнем без проблем в семье, и не выказывал суицидных намерений.

У него было отличное физическое и психологическое здоровье. И «за себя он всегда мог постоять».

«Служить он хотел, сразу после диплома ушел в армию. Присяга должна была состояться 21 августа», — сказал брат погибшего матроса.

Трагедия произошла, когда Матрос Демиденко шел в колонне сослуживцев от Военно-медицинской академии к крейсеру «Аврора».

На Сампсониевском мосту Демиденко неожиданно выбежал из строя и прыгнул в Неву. Это момент сняла камера видеонаблюдения на мосту, видео опубликовали в интернете.

Тело обнаружили днем 13 августа. Его нашли под Сампсониевским мостом, в нескольких метрах от места падения.