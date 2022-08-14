Возле здания СПбГУ нашли разлагающийся труп

В лесополосе Петергофа возле здания факультета прикладной математики СПбГУ на Университетском проспекте нашли разлагающийся труп мужчины. Об этом сообщает «Мойка 78».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мужчине было около 40 лет, рост 170 сантиметров, волосы светлые. Он был одет в черные спортивные штаны и черные кроссовки. На груди была обнаружена татуировка. Его личность на данный момент не установлена.

Издание отмечает, что на теле не обнаружили следов насильственной смерти. Оно направлено в морг для выявления причин случившегося.