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1 час назад

Возле здания СПбГУ нашли разлагающийся труп

Lenta.ruиещё 1

В лесополосе Петергофа возле здания факультета прикладной математики СПбГУ на Университетском проспекте нашли разлагающийся труп мужчины. Об этом сообщает «Мойка 78».

Возле здания СПбГУ нашли разлагающийся труп
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчине было около 40 лет, рост 170 сантиметров, волосы светлые. Он был одет в черные спортивные штаны и черные кроссовки. На груди была обнаружена татуировка. Его личность на данный момент не установлена.

Издание отмечает, что на теле не обнаружили следов насильственной смерти. Оно направлено в морг для выявления причин случившегося.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за сутки нашли тела двух неизвестных утопленников в нижнем белье. Первое тело, мужчину, обнаружили утром в воде возле набережной канала Грибоедова у Казанского собора. На вид ему было около 30 лет. Второй обнаружили женщину на набережной Дудергофского канала, ей было 30-40 лет на вид. Их личности и причины смерти устанавливаются.

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