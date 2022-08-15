В Башкирии задержали "золотого гаишника" Ильдуса Шайбакова

Полиция задержала экс-начальник башкирского МРЭО ГИБДД Ильдуса Шайбакова, которого в СМИ прозвали «золотым гаишником». Об этом сообщает портал ufa1.ru. Мужчину, который более года скрывался от правосудия, арестовали в Башкирии.

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В августе прошлого года сотрудников уфимского ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества. Уголовное дело возбудили в отношении семерых экс-сотрудников ГИБДД по Башкирии. Одним из организаторов преступной схемы считается экс-начальник башкирского МРЭО ГИБДД Ильдус Шайбаков.

Следствие считает, что в 2016 году Ильдус Шайбаков создал преступное сообщество для того, чтобы получать взятки за выдачу прав без экзаменов. Сумма взятки за каждое удостоверение составляла от 14 тыс. до 40 тыс. руб. в зависимости от вида экзамена. При обыске у него нашли деньги и имущество на 44 млн руб.