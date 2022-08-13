Сотрудник УФСИН перелез через балкон и изнасиловал соседку

В Санкт-Петербурге молодая девушка обвинила в изнасиловании своего соседа, который является сотрудником УФСИН. По ее словам, мужчина через балкон проник в ее квартиру, расположенную на 16-м этаже, сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

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24-летняя потерпевшая утверждает, что 41-летний капитан УФСИН неожиданно проник в ее квартиру через открытый балкон около четырех утра, после чего изнасиловал ее. Он настолько напугал девушку, что она не стала сопротивляться.

Потерпевшая написала заявление в полицию. На допросе предполагаемый преступник рассказал, что в тот день они познакомились на общем балконе, когда там курили. Потерпевшая с ним заигрывала и попросила его совершить поступок. Тогда он перелез с общего балкона на ее балкон и прошел в квартиру, которая расположена на 16-м этаже. Мужчина утверждает, что сексуальный контакт был по взаимному согласию.