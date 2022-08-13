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20 минут назад

Пострадавшего при взрыве снаряда в Белгороде ребенка отправили в Москву

Lenta.ru

Пострадавшего при взрыве боеприпаса ребенка из Белгородской области отправили на лечение в Москву. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавший при взрыве снаряда в Белгороде ребенок отправлен в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, власти Белгородской области будут следить за состоянием раненного при детонации снаряда.

«Верю, что он справится со всеми испытаниями. Вся Белгородская область за него переживает и желает скорейшего выздоровления. Обязательно будем помогать и ему, и семье», — заявил глава региона.

Также Гладков поручил местным властям провести во всех школах и детских садах встречи с родителями, чтобы те донесли до детей опасность игр с боеприпасами.

Инцидент произошел в поселке Красный Октябрь Белгородского района. Как сообщил губернатор, мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Врачи оценили состояние мальчика как тяжелое, его госпитализировали в реанимацию.

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