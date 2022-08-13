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15 минут назад

В Петербурге нашли тело матроса с «Авроры»

Елена Прошина

В Санкт-Петербурге под Сампсониевским мостом нашли труп мужчины. Выяснилось, что тело принадлежит пропавшему на днях матросу Вячеславу Демиденко. Оно было обнаружено недалеко от места падения, пишет «Фонтанка».

В Петербурге нашли тело матроса с «Авроры»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что трагедия произошла утром 11 августа. Военнослужащий направлялся к крейсеру в составе колонны Военно-медицинской академии и «вдруг оказался в воде».

Родители матроса предположили, что «произошел несчастный случай». По словам матери, у юноши было хорошее здоровье, в том числе, психологическое.

Поиски Демиденко продолжались почти три дня, с 11 по 13 августа. Специалисты экстренных служб искали его на значительном расстоянии от места происшествия. В итоге, он был обнаружен в нескольких метрах от моста.

Военная прокуратура возбудило дело по статье о доведении до самоубийства. Молодого парня могли «взять на слабо».

Напомним, что крейсер-музей «Аврора» входит в состав ВМФ России. На нем находится военный экипаж.

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