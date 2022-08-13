В Петербурге нашли тело матроса с «Авроры»

В Санкт-Петербурге под Сампсониевским мостом нашли труп мужчины. Выяснилось, что тело принадлежит пропавшему на днях матросу Вячеславу Демиденко. Оно было обнаружено недалеко от места падения, пишет «Фонтанка».
Отмечается, что трагедия произошла утром 11 августа. Военнослужащий направлялся к крейсеру в составе колонны Военно-медицинской академии и «вдруг оказался в воде».
Родители матроса предположили, что «произошел несчастный случай». По словам матери, у юноши было хорошее здоровье, в том числе, психологическое.
Поиски Демиденко продолжались почти три дня, с 11 по 13 августа. Специалисты экстренных служб искали его на значительном расстоянии от места происшествия. В итоге, он был обнаружен в нескольких метрах от моста.
Военная прокуратура возбудило дело по статье о доведении до самоубийства. Молодого парня могли «взять на слабо».
Напомним, что крейсер-музей «Аврора» входит в состав ВМФ России. На нем находится военный экипаж.