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1 час назад

В Пермском крае нашли тело пропавшей шестилетней девочки

ТАССиещё 6

Тело шестилетней девочки, пропавшей 12 августа, нашли в Пермском крае, сообщила в воскресенье ТАСС исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

В Пермском крае нашли тело пропавшей шестилетней девочки
Фото: ТАССТАСС

Девочка ушла из дома в поселке Верхнечусовские Городки вечером 12 августа и пропала. Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

"По информации волонтеров Национального центра помощи детям, найдено тело девочки, ранее пропавшей в Пермском крае. Национальный центр выражает свои соболезнования родным и близким малышки", - сказала Мизулина.

Тело ребенка обнаружили в месте, которое неоднократно прочесывали группы волонтеров вместе с сотрудниками полиции.

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