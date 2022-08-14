В Пермском крае нашли тело пропавшей шестилетней девочки

Тело шестилетней девочки, пропавшей 12 августа, нашли в Пермском крае, сообщила в воскресенье ТАСС исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.
Девочка ушла из дома в поселке Верхнечусовские Городки вечером 12 августа и пропала. Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.
"По информации волонтеров Национального центра помощи детям, найдено тело девочки, ранее пропавшей в Пермском крае. Национальный центр выражает свои соболезнования родным и близким малышки", - сказала Мизулина.
Тело ребенка обнаружили в месте, которое неоднократно прочесывали группы волонтеров вместе с сотрудниками полиции.