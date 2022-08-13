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29 минут назад

Бывшего депутата Госдумы задержали по делу о разворовывании банка

Секрет Фирмы

В аэропорту Адлера задержали экс-депутата Госдумы Евгения Трепова, которого ранее изгнали из «Единой России» за отказ декларировать доходы. Об этом сообщил «Коммерсант». Его обвиняют в растрате денег из обанкротившегося Конфидэнс-банка, которым он руководил. Следствие требовало отправить Трепова в СИЗО, но суд ограничился домашним арестом. По информации силовиков, экс-депутат хотел улететь в Грузию.

Бывшего депутата Госдумы задержали по делу о разворовывании банка
Фото: UnsplashUnsplash

По информации «Коммерсанта», одновременно с Треповым задержали и. о. председателя правления Конфидэнс-банка Светлану Гермогенову. Её суд отправил в СИЗО. Сам же Трепов будет находиться под домашним арестом в Костроме.

Конфидэнс-банк потерял лицензию в 2018 году, на тот момент его задолженность оценивалась в 4,3 млрд рублей. Силовики объявили Трепова в федеральный розыск, но задержать его не удавалось. Также полиция обыскала его элитный особняк площадью 1000 кв. м. в Козловых горах под Костромой.

Евгений Трепов был депутатом Госдумы с 2003 по 2007 год. Затем он избрался в Костромскую областную думу. Из «Единой России» его исключили за отказ публиковать декларацию.

Ранее выяснилось, что Следственный комитет предъявил обвинение бывшим топ-менеджерам Рост-Банка и Бинбанка Кириллу Любенцову и Александру Лукину. Подозреваемым в растрате финансистам инкриминировали хищение только 1 млн рублей вместо ранее озвученных 107 млрд.

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