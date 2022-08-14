Самолет Баку-Москва вернулся в аэропорт из-за технической проблемы

"Командир воздушного судна "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс J2 807 Баку - Москва (аэропорт Внуково), принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам", - говорится в сообщении. По данным компании, лайнер благополучно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 08:08 (07:08 мск).