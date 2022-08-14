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51 минуту назад

Самолет, летевший из Баку в Москву, вернулся в аэропорт из-за технической проблемы

ТАССиещё 3

Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс Баку - Москва, из-за технической проблемы вернулся в аэропорт вылета. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба перевозчика.

Самолет Баку-Москва вернулся в аэропорт из-за технической проблемы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Командир воздушного судна "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс J2 807 Баку - Москва (аэропорт Внуково), принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам", - говорится в сообщении. По данным компании, лайнер благополучно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 08:08 (07:08 мск).

"Пассажиры будут отправлены в Москву другим самолетом", - указано в сообщении.

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