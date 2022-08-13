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20 минут назад

В Белгородской области ребенок попытался разобрать боеприпас: мальчик в реанимации

Свободная пресса

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что подросток попал в реанимацию в тяжелом состоянии после попытки разобрать боеприпас в поселке Красный Октябрь.

Ребенок потерял руку после попытки разобрать боеприпас под Белгородом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас плохая новость: в поселке Красный Октябрь Белгородского района ранен подросток. Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что родителям необходимо уделить особое внимание детям, а главам районов и добровольным народным дружинам Гладков поручил усиленно дежурить и патрулировать.

Ранее "СП" писала, что пенсионер подорвался на мине во дворе дома в Донецке.

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