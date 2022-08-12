Раскрыты обстоятельства массового убийства в Черногории

Стрельбу в поселке Медовина в Черногории открыл 34-летний Вучко Борилович. Причиной стал семейный конфликт. Об этом сообщает Bosnainfo.

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По данным портала, у Бориловича случился конфликт с семьей, которая арендовала часть его дома, из-за задержки ежемесячной оплаты за жилье. Мужчина недовольный данным обстоятельством попытался оказать давление на одного из ее членов — женщину, которая пожаловалась на это своему мужу, находившемуся в тот момент не дома.

«Мужчина позвонил другу, который отправился к Бориловичу и в результате стал его первой жертвой. Затем убийца позвонил всем по телефону и позвал на улицу. Среди людей, получивших от него соответствующий звонок, оказалась также его жена и дети. После этого Борилович, взяв оружие, расстрелял их на улице», — говорится в тексте.

На место происшествия экстренно прибыл наряд полиции. При попытке задержания Бориловича, один из оперативников получил тяжелые ранения. Нападавшего застрелили на месте.

В Bosnainfo отметили, что Борилович проходил лечение в психиатрической больнице, из которой его недавно выписали. У него была жена и трое детей.