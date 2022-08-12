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34 минуты назад

Уроженец Дагестана избил школьницу, которая закурила в метро

Газета.Ru

В Москве 16-летнюю местную жительницу избили в метро после попытки закурить. Об этом сообщает издание mk.ru.

Уроженец Дагестана избил закурившую в метро Москвы девочку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 11 августа 2022 года на Большой Кольцевой линии. В тот день 38-летний уроженец Дагестана ехал на работу. Мужчина, инженер по строительству, трудится на строительных объектах. На платформе станции он заметил двух девушек, которые курили электронные сигареты.

Одна из них после замечания спрятала сигареты, а вторая в грубой форме ответила мужчине. Между ними началась словесная перепалка и подросток перешла на оскорбления — тогда дагестанец несколько раз ударил ее по лицу. В ответ оппонентка распылила в лицо своему обидчику газ из баллончика.

В больнице пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Полиция проводит проверку произошедшего.

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