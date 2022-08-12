Уроженец Дагестана избил закурившую в метро Москвы девочку

В Москве 16-летнюю местную жительницу избили в метро после попытки закурить. Об этом сообщает издание mk.ru.

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Инцидент произошел 11 августа 2022 года на Большой Кольцевой линии. В тот день 38-летний уроженец Дагестана ехал на работу. Мужчина, инженер по строительству, трудится на строительных объектах. На платформе станции он заметил двух девушек, которые курили электронные сигареты.

Одна из них после замечания спрятала сигареты, а вторая в грубой форме ответила мужчине. Между ними началась словесная перепалка и подросток перешла на оскорбления — тогда дагестанец несколько раз ударил ее по лицу. В ответ оппонентка распылила в лицо своему обидчику газ из баллончика.