Журналистов «Известий» задержали в Эстонии

Корреспондент и оператор «Известий» задержаны в Эстонии, их сняли с поезда и доставили в полицию, сообщили в издании.

Журналисты отправились в Эстонию в командировку для подготовки материалов. Они ехали в поезде из Нарвы в Таллин. Их сняли с поезда и доставили в отдел полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.

Сейчас они ждут представителя миграционной службы. В чем именно обвиняют журналистов – неизвестно.

Ранее Эстония решила закрыть границы для россиян с шенгенскими визами.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».

Спикер российского МИД Мария Захарова назвала слова эстонского премьера чушью на грани национализма, отметив, что должность Каллас «унаследовала династически, по праву рождения получив все по блату».