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22 минуты назад

Журналистов «Известий» задержали в Эстонии

Деловая газета "Взгляд"

Корреспондент и оператор «Известий» задержаны в Эстонии, их сняли с поезда и доставили в полицию, сообщили в издании.

Журналистов «Известий» задержали в Эстонии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналисты отправились в Эстонию в командировку для подготовки материалов. Они ехали в поезде из Нарвы в Таллин. Их сняли с поезда и доставили в отдел полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.

Сейчас они ждут представителя миграционной службы. В чем именно обвиняют журналистов – неизвестно.

Ранее Эстония решила закрыть границы для россиян с шенгенскими визами.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».

Спикер российского МИД Мария Захарова назвала слова эстонского премьера чушью на грани национализма, отметив, что должность Каллас «унаследовала династически, по праву рождения получив все по блату».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова Каллас «нацистской хренью».

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