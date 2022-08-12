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48 минут назад

Стали известны подробности нападения на Салмана Рушди

Илья Родин

Неизвестный злоумышленник в черной маске нанес известному британскому писателю Салману Рушди 10-15 ударов. С ножевым ранением в шею он был экстренно госпитализирован. Данных о его состоянии нет. Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что институт Чатокуа, в котором произошло нападение, находится в сельской местности сравнительно недалеко от Нью-Йорка. Более сотни лет в нем проводятся диспуты по ключевым вопросам мировых религий. По традиции, посетители проходят в двери здания без проверок металлоискателями и сканерами.

«Мужчина встал перед Рушди на сцене... и ударил его или нанес ему колотые раны 10-15 раз», - рассказал журналист агентства, очевидец происшествия. Кроме того, легкие травмы получил ведущий мероприятия.

Американка Кэтлин Джонс, которая была среди собравшихся на лекцию писателя, уточнила, что преступник был одет в черное, маска на его лице также была черной. Первоначально она предположила, что его одеяние было обусловлено замыслом организаторов. Но быстро выяснилось, что это не так.

На известного писателя напали в Нью-Йорке

По данным агентства, в Иране за голову Салмана Рушди назначена значительная награда. Негодование правительства страны вызвали произведения, направленные против религиозного экстремизма.

Постоянная угроза жизни заставила писателя скрываться на протяжении многих лет. Но все же он снова появился на публике и возобновил публичные выступления.

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