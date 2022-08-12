Неизвестный злоумышленник в черной маске нанес известному британскому писателю Салману Рушди 10-15 ударов. С ножевым ранением в шею он был экстренно госпитализирован. Данных о его состоянии нет. Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что институт Чатокуа, в котором произошло нападение, находится в сельской местности сравнительно недалеко от Нью-Йорка. Более сотни лет в нем проводятся диспуты по ключевым вопросам мировых религий. По традиции, посетители проходят в двери здания без проверок металлоискателями и сканерами.

«Мужчина встал перед Рушди на сцене... и ударил его или нанес ему колотые раны 10-15 раз», - рассказал журналист агентства, очевидец происшествия. Кроме того, легкие травмы получил ведущий мероприятия.

Американка Кэтлин Джонс, которая была среди собравшихся на лекцию писателя, уточнила, что преступник был одет в черное, маска на его лице также была черной. Первоначально она предположила, что его одеяние было обусловлено замыслом организаторов. Но быстро выяснилось, что это не так.

По данным агентства, в Иране за голову Салмана Рушди назначена значительная награда. Негодование правительства страны вызвали произведения, направленные против религиозного экстремизма.