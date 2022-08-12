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45 минут назад

Стрельба в Черногории: погибли семь человек

Илья Родин

В Черногории в поселке Медовина в семье местных жителей произошел конфликт. Рассерженный 34-летний мужчина вышел на улицу населенного пункта и открыл неприцельную стрельбу по прохожим. Погибли минимум семь человек. Об этом пишет Telegram-канал «Черногория - новости».

Стрельба в Черногории: погибли семь человек
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что поселок находится неподалеку от старой столицы Черногории - города-музея Цетине, в котором располагается резиденция президента республики и Минкультуры.

По данным канала, на место происшествия экстренно прибыл наряд полиции. Стрелок открыл по нему огонь. В ходе завязавшейся перестрелки мужчина был убит.

Один из оперативников получил тяжелые ранения. Место инцидента оцеплено.

Позже журналисты канала добавили, что среди погибших есть дети.

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