Стрельба в Черногории: погибли семь человек

В Черногории в поселке Медовина в семье местных жителей произошел конфликт. Рассерженный 34-летний мужчина вышел на улицу населенного пункта и открыл неприцельную стрельбу по прохожим. Погибли минимум семь человек. Об этом пишет Telegram-канал «Черногория - новости».

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что поселок находится неподалеку от старой столицы Черногории - города-музея Цетине, в котором располагается резиденция президента республики и Минкультуры.

По данным канала, на место происшествия экстренно прибыл наряд полиции. Стрелок открыл по нему огонь. В ходе завязавшейся перестрелки мужчина был убит.

Один из оперативников получил тяжелые ранения. Место инцидента оцеплено.