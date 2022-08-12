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50 минут назад

На писателя Салмана Рушди напали во время лекции

Lenta.ru

На писателя Салмана Рушди напали во время лекции в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press.

Корреспондент новостного агентства стал свидетелем того, как неизвестный мужчина забрался на сцену в Институте Чатокуа, а затем начал бить автора кулаками или ножом. Нападавшего связали. О состоянии Рушди пока ничего не известно.

Как передает Daily Mail, он должен был прочитать лекцию о том, как США становятся местом для самовыражения и убежищем для людей искусства, находящихся в изгнании.

Салман Рушди является уроженцем Бомбея и живет попеременно в Великобритании и в США. Всемирная слава пришла к нему в 1989 году после выхода книги «Сатанинские стихи». Многие мусульмане назвали роман кощунственным, а духовный лидер Ирана Али Хаменеи издал фетву, в которой назвал убийство писателя богоугодным делом. Различные экстремистские организации также назначили крупные суммы за голову Рушди, часть мусульман стала сжигать издания романа.

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