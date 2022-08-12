На писателя Салмана Рушди напали во время лекции в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press.

Корреспондент новостного агентства стал свидетелем того, как неизвестный мужчина забрался на сцену в Институте Чатокуа, а затем начал бить автора кулаками или ножом. Нападавшего связали. О состоянии Рушди пока ничего не известно.

Как передает Daily Mail, он должен был прочитать лекцию о том, как США становятся местом для самовыражения и убежищем для людей искусства, находящихся в изгнании.