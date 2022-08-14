В Красноярском крае при пожаре погибли четыре человека

В деревне Жаровск Красноярского края при пожаре в частном жилом доме погибли три ребенка и женщина, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД.
"В дежурную часть МО МВД России "Курагинский" поступило сообщение о пожаре в одном из частных жилых домов в деревне Жаровск. В результате происшествия погибли четыре человека: женщина 1987 года рождения, а также трое несовершеннолетних 2011, 2013, 2018 годов рождения", - говорится в сообщении.
Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, также в результате возгорания травмы получил мужчина.
Пожар возник в 01:24 мск в воскресенье. Для тушения привлекались 15 человек, восемь единиц техники.