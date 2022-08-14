В Красноярском крае при пожаре погибли четыре человека

"В дежурную часть МО МВД России "Курагинский" поступило сообщение о пожаре в одном из частных жилых домов в деревне Жаровск. В результате происшествия погибли четыре человека: женщина 1987 года рождения, а также трое несовершеннолетних 2011, 2013, 2018 годов рождения", - говорится в сообщении.