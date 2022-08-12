Насмерть сбивший 19-летнюю лыжницу водитель оспорил обвинение

«Обвинение основано на том, что он якобы допустил халатность при вождении. Он не признает, что проявлял халатность. Он пережил трагическую аварию. В целом у него все хорошо, и больше всего он думает о тех, о ком должен заботиться», – заявил адвокат обвиняемого.