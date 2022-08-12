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54 минуты назад

Насмерть сбивший 19-летнюю лыжницу водитель оспорил обвинение

Елена Прошина

Водитель грузовика, который насмерть сбил 19-летнюю лыжницу из сборной Словении Хану Мази Ямник, не признаёт свою вину и оспаривает выдвинутые обвинения. Об этом сообщает «Газета.ру».

Насмерть сбивший 19-летнюю лыжницу водитель оспорил обвинение
Фото: MATEVZ_PERSINMATEVZ_PERSIN

«Обвинение основано на том, что он якобы допустил халатность при вождении. Он не признает, что проявлял халатность. Он пережил трагическую аварию. В целом у него все хорошо, и больше всего он думает о тех, о ком должен заботиться», – заявил адвокат обвиняемого.

Сообщается, что в трагическом ДТП участвовал еще один автомобиль, который перекрыл обзор спортсменке. Водитель этого автомобиля найден, с ним работает полиция.

Авария произошла в четверг утром в тоннеле на окружной дороге. Спортсменка тренировалась перед своим первым сезоном во взрослом спорте, но в результате ДТП попала под колёса грузовика. С тяжелыми травмами Хана Ямник была доставлена в больницу, спасти девушку не удалось. Водитель грузовика задержан, у него взяты анализы крови на алкоголь и наркотики.

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