Насмерть сбивший 19-летнюю лыжницу водитель оспорил обвинение

Водитель грузовика, который насмерть сбил 19-летнюю лыжницу из сборной Словении Хану Мази Ямник, не признаёт свою вину и оспаривает выдвинутые обвинения. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Обвинение основано на том, что он якобы допустил халатность при вождении. Он не признает, что проявлял халатность. Он пережил трагическую аварию. В целом у него все хорошо, и больше всего он думает о тех, о ком должен заботиться», – заявил адвокат обвиняемого.
Сообщается, что в трагическом ДТП участвовал еще один автомобиль, который перекрыл обзор спортсменке. Водитель этого автомобиля найден, с ним работает полиция.
Авария произошла в четверг утром в тоннеле на окружной дороге. Спортсменка тренировалась перед своим первым сезоном во взрослом спорте, но в результате ДТП попала под колёса грузовика. С тяжелыми травмами Хана Ямник была доставлена в больницу, спасти девушку не удалось. Водитель грузовика задержан, у него взяты анализы крови на алкоголь и наркотики.