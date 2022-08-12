Предварительной причиной обрушения части пятиэтажного здания в Омске названо ветхое состояние дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

В СУ СК РФ по Омской области отметили, что по предварительной информации, пострадавших в инциденте нет. Сейчас спасатели разбирают завалы, площадь обрушения составляет 200 квадратных метров.

Напомним, что обрушение произошло на улице 20-го Партсъезда в здании 1966 года постройки. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и врачи. 40 человек из здания эвакуированы, территория оцеплена.