Без капремонта и управляющей компании. Почему рухнула часть дома в Омске

Стена жилого дома обрушилась в Омске. Сотрудники МЧС уже начали разбирать завалы. По предварительным данным Следственного комитета, пострадавших в результате обрушения нет. Как сообщили «Газете.Ru» местные жители, дыра в стене кирпичной пятиэтажки появилась еще в прошлом году, ее собрались ремонтировать – но не успели. Горожане считают, что причина обрушения – ветхость здания и отсутствие денег на капремонт.

Фото: omsk_vk/VK omsk_vk/VK

Пятиэтажный жилой дом обрушился в Омске на улице XX Партсъезда, дом 53 в городке Нефтяников. По предварительным данным, спасатели МЧС ищут под завалами ребенка.

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Одновременно с этим в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Омской области заявили, что о пострадавших на данный момент ничего не известно. Вскоре власти региона опровергли сообщения СМИ о ребенке под завалами обрушенной стены здания. На место происшествия прибыли спасатели, граждан призвали не мешать проезду спецтехники.

Последствия обрушения ликвидируют 166 человек, задействовано 32 единицы техники. Из них от МЧС России – 132 человека личного состава, 18 единиц пожарно-спасательной техники, сообщили в ведомстве. В прокуратуре Омской области подчеркнули, что на место инцидента выехал прокурор региона Николай Студеникин, он будет координировать действия правоохранителей, выясняющих причины и подробности случившегося.

"В настоящее время осуществляется разбор завалов, проводится спасательная операция", — отметили в надзорном ведомстве.

Также в район городка Нефтяников прибыли психологи МЧС России. Но пока никто из жильцов за психологической помощью к ним не обращался, сообщает NGS55.RU.

Известно, что часть жильцов пятиэтажки съехала незадолго до инцидента, однако некоторые люди продолжали жить в доме с трещиной. Жильцам предоставят номера в гостиницах в качестве временного жилья.

Что говорят омичи

Живущий в доме напротив Александр рассказал "Газете.Ru" о произошедшем. По его словам, дыре в стене кирпичного дома уже больше года.

"Да, (жильцы) жаловались очень давно, дыра появилась больше года назад, сквозная. Эту часть дома просто отгородили красно-белой лентой, так весь год и стояло. По слухам, проблемы начались из-за самодельных установок душевых, откуда текло, что и привело к образованию изначальной дыры", - поделился омич.

При этом дом не расселяли "из-за огромного долга за капремонт", у местных властей денег на это "не нашлось".

В паблике Омска "ВКонтакте" при этом есть комментарий от 12 июля - администрация Омска с официального аккаунта заявила, что намерена согласовать с собственниками жилья в аварийном доме план ремонта.

"В администрации округа [1 июля] проведено рабочее совещание с представителями собственников дома и УК. В результате было принято решение о проведении [12 июля] общего собрания собственников по вопросу об утверждении плана текущего ремонта дома, принятии мер по недопущению дальнейшего разрушения торцевой стены в целях обеспечения безопасного проживания граждан", - говорится в публикации.

Еще один местный житель рассказал "Газете.Ru", что не удивлен случившимся – в городке Нефтяников много домов в аварийном состоянии. На рухнувшем доме, по его словам, трещина появилась еще три года назад.

"XX Партсъезда – вообще неприятная улица, там почти все дома выглядят так, будто вот-вот рухнут. Нормальные люди туда добираются только в случае крайней необходимости. Вообще внутри всего этого квадрата – Партсъзды – Нефтезаводская – 22 Апреля – Энергетиков – до сих пор, кажется, можно снимать фильмы про войну без всяких декораций. Ну, и живут в этой локации люди, скажем прямо, не от хорошей жизни", - считает омич.

УК отказалась от дома

По данным портала "Реформа ЖКХ", пятиэтажный дом был введен в эксплуатацию в 1966 году. В нем 162 жилых помещения и 1 нежилое, 324 жильца - по данным от 16 июля 2022 года. За 56 лет дом ни разу капитально не ремонтировали, но жильцы относительно исправно платили взносы региональному Фонду капремонта.

На 1 июля 2022 года остаток составлял 2,1 млн руб.