«Скопинского маньяка» отправили под домашний арест

Суд отправил «скопинского маньяка» Виктора Мохова под домашний арест по делу о сокрытии убийства. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Мохов останется под домашним арестом до 7 октября. В течение этого времени ему нельзя общаться с журналистами, пользоваться телефоном и интернетом.

Мохов вышел на свободу в марте 2020 года. В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет, держал их в подвале, насиловал, избивал и морил голодом. Одна из них родила двоих детей (младенцев Мохов подбросил в подъезды жилых домов). Мохова арестовали в 2004 году и приговорили к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы.

В августе 2022 года Мохова заподозрили в сокрытии убийства. По версии следствия, преступление было совершено в его доме - там «в ходе ссоры на фоне алкогольного опьянения» погиб 43-летний мужчина.