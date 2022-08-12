Звезда сериала «Бывшие» перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

26-летняя модель Иванка Осина-Фридман стала жертвой мошенников. Как сообщает Telegram-канал SHOT, звезда третьего сезона сериала «Бывшие» попалась на уловку злоумышленников, которые представились сотрудниками ФСБ.
Накануне девушке позвонили неизвестные, которые начали убеждать модель, что ее деньги могут похитить с карты. Мошенники уговорили Осину-Фридман отправить средства по указанным реквизитам, чтобы их «спасти».
Девушка последовала их совету и отправила преступникам около 440 тыс. рублей, а после решила обратиться в полицию. Сейчас правоохранители разбираются в ситуации.
Напомним, что недавно актриса театра «Современник» Татьяна Корецкая схожим образом попалась на уловки мошенников. Неизвестные представились сотрудниками Центробанка и уговорили Корецкую перевести деньги на другой счет, чтобы спасти деньги от мошенников.