Звезда сериала «Бывшие» перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

26-летняя модель Иванка Осина-Фридман стала жертвой мошенников. Как сообщает Telegram-канал SHOT, звезда третьего сезона сериала «Бывшие» попалась на уловку злоумышленников, которые представились сотрудниками ФСБ.

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Накануне девушке позвонили неизвестные, которые начали убеждать модель, что ее деньги могут похитить с карты. Мошенники уговорили Осину-Фридман отправить средства по указанным реквизитам, чтобы их «спасти».

Девушка последовала их совету и отправила преступникам около 440 тыс. рублей, а после решила обратиться в полицию. Сейчас правоохранители разбираются в ситуации.