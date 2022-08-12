В Омске рухнула стена пятиэтажного дома. По предварительным данным, под завалами может находиться ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в чьем распоряжении появилось видео, на котором зафиксирован момент обрушения.

На кадрах видно, как сначала обваливается нижняя часть кирпичного строения, а затем молниеносно появляется трещина и моментально рушится боковая часть дома.