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24 минуты назад

Момент обрушения стены пятиэтажного дома в Омске попал на видео

Денис Фьючин

В Омске рухнула стена пятиэтажного дома. По предварительным данным, под завалами может находиться ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в чьем распоряжении появилось видео, на котором зафиксирован момент обрушения.

На кадрах видно, как сначала обваливается нижняя часть кирпичного строения, а затем молниеносно появляется трещина и моментально рушится боковая часть дома.

Сейчас на месте работают экстренные службы. О пострадавших информации пока нет. По факту случившегося прокуратура инициировала проверку. Предстоит выяснить причины обрушения.

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