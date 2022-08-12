Труп мужчины выловили на пляже Владивостока

Во Владивостоке на пляже в бухте Лазурной выловили тело утонувшего мужчины. Как сообщает «Восток-Медиа», отдыхающие не обратили внимания на труп и просто продолжили купаться.

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Погибшего из моря извлекли спасатели. Местные жители сфотографировали тело мертвого мужчины и продолжили отдыхать неподалеку от него.

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия, обстоятельства гибели мужчины выясняются. Предположительно, тело может принадлежать жителю Приморского края, которого 10 августа унесло волнами в море — мужчина отплыл далеко от берега и не смог вернуться на сушу.