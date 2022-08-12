Труп мужчины выловили на пляже Владивостока

Во Владивостоке на пляже в бухте Лазурной выловили тело утонувшего мужчины. Как сообщает «Восток-Медиа», отдыхающие не обратили внимания на труп и просто продолжили купаться.
Погибшего из моря извлекли спасатели. Местные жители сфотографировали тело мертвого мужчины и продолжили отдыхать неподалеку от него.
Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия, обстоятельства гибели мужчины выясняются. Предположительно, тело может принадлежать жителю Приморского края, которого 10 августа унесло волнами в море — мужчина отплыл далеко от берега и не смог вернуться на сушу.
Напомним, что 27 июля тело мужчины обнаружили на острове Путятина в Приморском крае. Как выяснили следователи, оно принадлежит 42-летнему психически больному мужчине, который ушел из дома еще в середине месяца. Признаков насильственной смерти на трупе не обнаружили.