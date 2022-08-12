В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
28 минут назад

Труп мужчины выловили на пляже Владивостока

Никита Бородкин

Во Владивостоке на пляже в бухте Лазурной выловили тело утонувшего мужчины. Как сообщает «Восток-Медиа», отдыхающие не обратили внимания на труп и просто продолжили купаться.

Труп мужчины выловили на пляже Владивостока
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Погибшего из моря извлекли спасатели. Местные жители сфотографировали тело мертвого мужчины и продолжили отдыхать неподалеку от него.

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия, обстоятельства гибели мужчины выясняются. Предположительно, тело может принадлежать жителю Приморского края, которого 10 августа унесло волнами в море — мужчина отплыл далеко от берега и не смог вернуться на сушу.

Напомним, что 27 июля тело мужчины обнаружили на острове Путятина в Приморском крае. Как выяснили следователи, оно принадлежит 42-летнему психически больному мужчине, который ушел из дома еще в середине месяца. Признаков насильственной смерти на трупе не обнаружили.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители