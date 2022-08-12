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35 минут назад

В Омске обрушилась часть жилого дома

Лера Букина

В Омске произошло обрушение части пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что дом располагается на улице 20-ого Партсъезда. Согласно предварительной информации, от его жильцов ранее уже поступали жалобы относительно обрушения кирпичной кладки с торцевой стены здания.

Портал Om1.ru сообщает о наличии пострадавших. Отмечается, что под завалами сейчас ищут ребенка.

Здание построили в 1966 году. СМИ пишут, что стена могла разрушиться из-за того, что жители оборудовали под душ неподходящие для этого помещения.

На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС и медики. Все жильцы эвакуированы, территория ограждена. Также сообщается, что на место ЧП едет мэр Омска Сергей Шелест.

Ранее в июле сообщалось о гибели гражданина Армении при обрушении плит в строящемся доме в коттеджном поселке «Солнечный берег» в Раменском районе Подмосковья. Как сообщалось, сильные дожди стали причиной обрушения.

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