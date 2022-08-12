В российском городе обрушилась часть многоэтажного жилого дома

В Омске обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает издание Baza в Telegram.

Фото: Telegram-канал «Baza» Telegram-канал «Baza»

На место выехали спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

Как уточняет Telegram-канал Mash Siberia, речь идет о здании на улице 20-го Партсъезда, 53. Известно, что год назад там уже обвалился угол дома, и прокуратура выявила серьезные дефекты — из-за ветхости сооружения часть конструкций была повреждена.