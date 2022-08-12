В Карабахе «Лада» врезалась в машину российских миротворцев

В пятницу, 12 августа, в Нагорном Карабахе ВАЗ-2107 врезался в машину российских миротворцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное МВД.
Жертвами столкновения стали четыре женщины, находившиеся в ВАЗ. Водитель автомобиля попал в больницу.
Других деталей РИА Новости не приводит.
По данным 1news.az, на дороге Ханкенди-Аскеран столкнулись HAVAL H9, которым управлял миротворец 1992 года рождения, и ВАЗ, за рулем которого был житель села Дагъюрд 1996 года рождения.
Российских миротворцев направили в Карабах после очередного обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном в сентябре 2020 года.
В Карабахе начались обстрелы и столкновения, стороны обвиняли друг друга в эскалации. 8 ноября Азербайджан объявил о взятии стратегически важного города - Шуши. Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион.