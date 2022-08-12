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54 минуты назад

СК потребовал отправить «скопинского маньяка» под домашний арест

Никита Бородкин

Следственный комитет попросил отправить «скопинского маньяка» Виктора Мохова под домашний арест по делу о сокрытии следов убийства. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, 2 августа в компании приятелей Мохов отмечал день ВДВ у себя дома. В какой-то момент «скопинский маньяк» обвинил своего гостя, 43-летнего мужчину, в краже гуся. За Мохова решил вступиться его друг Евгений Полищук, который ударил «вора» локтем в шею, от чего тот на месте скончался.

«Скопинский маньяк» признался в новом преступлении

Мохов помог своему знакомому скрыть следы преступления и вместе они оттащили тело к заброшенному дому. Позднее он сознался в поступке и показал следователям, где был спрятан труп.

Напомним, что Мохов уже отбыл 17-летний срок за похищение двух несовершеннолетних. С 2000 по 2004 год он удерживал их в подвале. После выхода на свободу в 2021 году «скопинский маньяк» в течение шести лет должен был оставаться под надзором полиции — накануне его арестовали за нарушение условий освобождения из-за того, что Мохов переночевал вне дома.

Происшествия,Видео,Виктор Мохов,Следственный комитет,
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