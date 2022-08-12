Следственный комитет попросил отправить «скопинского маньяка» Виктора Мохова под домашний арест по делу о сокрытии следов убийства. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, 2 августа в компании приятелей Мохов отмечал день ВДВ у себя дома. В какой-то момент «скопинский маньяк» обвинил своего гостя, 43-летнего мужчину, в краже гуся. За Мохова решил вступиться его друг Евгений Полищук, который ударил «вора» локтем в шею, от чего тот на месте скончался.

Мохов помог своему знакомому скрыть следы преступления и вместе они оттащили тело к заброшенному дому. Позднее он сознался в поступке и показал следователям, где был спрятан труп.