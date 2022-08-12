В Уфе пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками

В квартире в Уфе обнаружили без сознания пятерых подростков, после чего их госпитализировали. По предварительной информации, они употребляли алкоголь с таблетками, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
"Проводим проверку, один мальчик, четыре девочки собрались вчера на квартире без присмотра взрослых. Употребили алкоголь и какие-то таблетки. Сегодня утром их обнаружила родственница, вызвала скорую", - сказала собеседница агентства.
Детей доставили в больницу. Один из подростков находится в реанимации.
Как уточнили в пресс-службе Минздрава Башкирии, трое подростков находятся в тяжелом состоянии.
"Отравление неизвестным веществом, токсическое действие спирта. Три пациента в тяжелом состоянии, два - средней степени тяжести", - ответили в Минздраве на вопрос о состоянии подростков.