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37 минут назад

В Уфе пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками

ТАСС

В квартире в Уфе обнаружили без сознания пятерых подростков, после чего их госпитализировали. По предварительной информации, они употребляли алкоголь с таблетками, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В Уфе пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Проводим проверку, один мальчик, четыре девочки собрались вчера на квартире без присмотра взрослых. Употребили алкоголь и какие-то таблетки. Сегодня утром их обнаружила родственница, вызвала скорую", - сказала собеседница агентства.

Детей доставили в больницу. Один из подростков находится в реанимации.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава Башкирии, трое подростков находятся в тяжелом состоянии.

"Отравление неизвестным веществом, токсическое действие спирта. Три пациента в тяжелом состоянии, два - средней степени тяжести", - ответили в Минздраве на вопрос о состоянии подростков.

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