Россиянина Франчетти обвинили в Чехии в создании ОПГ

Верховная прокуратура в Праге обвинила гражданина РФ Александра Франчетти в создании в Севастополе организованной преступной группировки (ОПГ), якобы выполнявшей во время событий 2014 года, которые привели к воссоединению Крыма с Россией, разведдеятельность в пользу РФ. Об этом сообщило в пятницу Чешское телевидение.

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Верховный суд в Праге в июне текущего года отказал в выдаче Украине Франчетти, которого киевские власти обвиняют в причастности к событиям 2014 года в Крыму. "Суд не видит возможности выдать его Украине, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений прав человека россиянина [со стороны властей этой страны]", - проинформировал представитель суда Адам Венинг.

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Франчетти может быть осужден по законам Чехии. Национальный центр борьбы с организованной преступностью, входящий в структуру полиции республики, 21 апреля выдвинул против него обвинения в участии в ОПГ во время событий 2014 года. Эти обвинения были выдвинуты вскоре после того, как Верховный суд в Праге вынес решение о его освобождении из тюрьмы, где он находился с сентября прошлого года. Франчетти не успел даже выйти за ворота пенитенциарного учреждения, как вновь был задержан полицией и обвинен в участии в ОПГ. Прокуратура вновь возбудила уголовное дело.

Городской суд Праги 14 сентября 2021 года принял решение взять под стражу Франчетти, задержанного 12 сентября в столичном аэропорту, из опасений, что он может покинуть Чехию. Россиянин был задержан на основании выданного Киевом международного ордера на арест.