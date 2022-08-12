Россиянина Франчетти обвинили в Чехии в создании ОПГ

Верховная прокуратура в Праге обвинила гражданина РФ Александра Франчетти в создании в Севастополе организованной преступной группировки (ОПГ), якобы выполнявшей во время событий 2014 года, которые привели к воссоединению Крыма с Россией, разведдеятельность в пользу РФ. Об этом сообщило в пятницу Чешское телевидение.
Верховный суд в Праге в июне текущего года отказал в выдаче Украине Франчетти, которого киевские власти обвиняют в причастности к событиям 2014 года в Крыму. "Суд не видит возможности выдать его Украине, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений прав человека россиянина [со стороны властей этой страны]", - проинформировал представитель суда Адам Венинг.
Франчетти может быть осужден по законам Чехии. Национальный центр борьбы с организованной преступностью, входящий в структуру полиции республики, 21 апреля выдвинул против него обвинения в участии в ОПГ во время событий 2014 года. Эти обвинения были выдвинуты вскоре после того, как Верховный суд в Праге вынес решение о его освобождении из тюрьмы, где он находился с сентября прошлого года. Франчетти не успел даже выйти за ворота пенитенциарного учреждения, как вновь был задержан полицией и обвинен в участии в ОПГ. Прокуратура вновь возбудила уголовное дело.
Городской суд Праги 14 сентября 2021 года принял решение взять под стражу Франчетти, задержанного 12 сентября в столичном аэропорту, из опасений, что он может покинуть Чехию. Россиянин был задержан на основании выданного Киевом международного ордера на арест.
14 октября 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство держит ситуацию с Франчетти на контроле. По ее словам, посольству России в Праге даны соответствующие указания, дипломаты наладили рабочее взаимодействие с представителями защиты, чешскими правоохранительными органами и дочерью Франчетти, которая находится в Чехии. Омбудсмен Севастополя Павел Буцай в апреле обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в российские министерства обороны и иностранных дел с просьбой включить Франчетти в будущие списки обмена с украинской стороной.