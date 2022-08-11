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42 минуты назад

Обманутые «черным риелтором» уфимцы переехали из двухкомнатной квартиры в палатку

Газета.Ru

В Уфе мошенник оставил двоих местных жителей без квартиры. Теперь им приходится ютиться в палатке на городском пляже. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Обманутые «черным риелтором» россияне переехали из квартиры в палатку
Фото: Кадр из видео/ren.tvКадр из видео/ren.tv

Жители башкирской столицы Эльвира Мингазова и Алексей Назаров рассказали, что хотели продать свою двухкомнатную квартиру и переехать в однокомнатную. Семья обратилась к риелтору и договорилась о продаже их жилья за 4 млн руб. На часть вырученных средств специалист по недвижимости должен был подыскать им подходящую однокомнатную квартиру.

После того, как все документы были подписаны, риелтор перестал выходить на связь со своими клиентами. Как выяснилось позже, мужчина продал квартиру россиян за 3 млн и 900 тыс. руб., однако деньги отдавать им не стал.

В разговоре с источником риелтор, к которому обратились уфимцы, заявил, что выполнит все обязательства по договору и вернет семье деньги. Однако уфимцы, которым приходится жить на улице, его словам не поверили, и обратились за помощью к юристу.

Сообщается, что теперь в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что россиянке, которая обманула более 50 человек при сделках с недвижимостью, вынесли приговор.

Происшествия,Алексей Назаров,
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