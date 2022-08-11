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36 минут назад

Трое рабочих погибли в канализации в Челябинске

Газета.Ru

В Челябинске в результате отравления продуктами распада канализационных вод погибло три человека. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на управления МЧС по Челябинской области.

Трое рабочих погибли в канализации в Челябинске
Фото: DepositphotosDepositphotos

Инцидент произошел 11 августа 2022 года рядом с торговым центром «Алмаз», который находится в Ленинском районе. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, однако спасти мужчин не удалось.

«Тела погибших подняты на поверхность, проводится контрольный осмотр отстойника», — рассказали в ведомстве.

По факту случившегося организована проверка. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что четверых рабочих, провалившихся в ливневую канализацию на юго-востоке Москвы, извлекли на поверхность и доставили в больницу.

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