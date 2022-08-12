В московской квартире нашли мумифицированное тело мужчины

Тело 59-летнего мужчины обнаружили в квартире одного из домов Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

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Инцидент произошел в районе Восточное Бирюлево. По данным собеседника телеканала, тело находилось в квартире примерно полтора года, останки нашли уже мумифицированными.

Тело умершего изучат эксперты, им предстоит выяснить, вследствие чего он скончался. Детали происшествия уточняются.