В Новой Москве произошел взрыв на электроподстанции

В поселке Марьино Троицкого и Новомосковского административных округов произошел взрыв на электроподстанции, в результате чего электричество в некоторых домах расположенного в непосредственной близости жилого комплекса было отключено. Об этом сообщает группа в социальной сети ВКонтакте «Новая Москва - ТиНАО».