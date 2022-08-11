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20 минут назад

В Новой Москве произошел взрыв на электроподстанции

ТК «Звезда»

В поселке Марьино Троицкого и Новомосковского административных округов произошел взрыв на электроподстанции, в результате чего электричество в некоторых домах расположенного в непосредственной близости жилого комплекса было отключено. Об этом сообщает группа в социальной сети ВКонтакте «Новая Москва - ТиНАО».

В Новой Москве произошел взрыв на электроподстанции
Фото: Новая Москва - ТиНАО, ВКонтактеНовая Москва - ТиНАО, ВКонтакте

Спустя час официальный аккаунт компании «Россети Московский регион» прокомментировал инцидент.

«Короткое замыкание на кабельной линии напряжением 10 кВ, отходящей от подстанции 110 кВ "Марьино", привело к хлопкам с последующим задымлением. Последствия локального технологического нарушения оперативно устранены. На данный момент обесточенных потребителей нет», - говорится в сообщении.

Сегодня стало известно, что обстрелы украинских военных по Запорожской атомной электростанции привели к повреждению высоковольтной линии подстанции «Каховская». Сообщается, что из-за обрыва линий электропередачи начался пожар на поле, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Происшествия,Россети Московский регион,
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