Российского депутата приговорили к колонии за взятку в виде Audi

Бывшего депутата городского Заксобрания Петербурга Романа Коваля приговорили к девяти годам колонии строгого режима и оштрафовали на 35 миллионов рублей по делу о коррупции. Об этом в четверг, 11 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

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Ранее суд назначил штраф в размере полутора миллионов рублей соучастнику Коваля — Андрею Гришину.

По версии следствия, в 2017-2020 годах Коваль через своего помощника получил от представителя одной из российских компаний 10,6 миллиона рублей и новый автомобиль Audi Q7 стоимостью 6,2 миллиона рублей. За взятку он добился того, чтобы пять государственных бюджетных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга получили субсидии на покупку оборудования и материалов. Впоследствии фирма взяткодателя заключила с ними госконтракты.

По такой же схеме в 2019 году депутат получил взятку в 800 тысяч рублей от представителя ООО «Рубин». По инициативе чиновника одному из родильных домов города были выделены средства на лифтовое оборудование. Госконтракт на выполнение работ получила компания «Рубин».