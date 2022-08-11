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1 час назад

Подростки избили инвалида и его мать на улице в Ряжске

Газета.Ruиещё 1

В Рязанской области несколько подростков напали на инвалида и его мать. Об этом сообщается в сообществе Реальный Ряжск.

Подростки избили инвалида и его мать на улице в Ряжске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в 4 часа дня 11 августа 2022 года на улице Лермонтова в железнодорожном микрорайоне Ряжска. Очевидцы рассказали, что подростки напали мужчину с инвалидностью 1987 года, повалили его на тротуар и стали пинать ногами. Тогда мать инвалида легла на своего сына, чтобы закрыть его от ударов своим телом.

Однако агрессивная молодежь не успокоилась, и стала избивать и пожилую женщину. Вскоре на помощь к семье пришли местные жители, которые смогли оттолкнуть подростков от женщины и ее сына.

Через некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая медицинская помощь. По данным источника, правоохранительные органы задержали нападавших.

Ранее стало известно, что житель Татарстана обвиняется в убийстве 5-летней дочери-инвалида его сожительницы.

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