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32 минуты назад

Автомобиль влетел в остановку на востоке Москвы

Вечерняя Москва

На Лухмановской улице, в районе дома №12, автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 11 августа.

Автомобиль влетел в остановку на востоке Москвы
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктурыпресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

По предварительной информации водителю стало плохо за рулем и он не справился с управлением. Сперва машина выехала на тротуар, после чего врезалась в остановку.

Как сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», пешеходы и пассажиры общественного транспорта не пострадали. На месте работают оперативные службы города.

Во вторник, 9 августа, водитель врезался в тротуар недалеко от трамвайной остановки на Симферопольском бульваре в Москве.

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