Автомобиль влетел в остановку на востоке Москвы

На Лухмановской улице, в районе дома №12, автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 11 августа.

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

По предварительной информации водителю стало плохо за рулем и он не справился с управлением. Сперва машина выехала на тротуар, после чего врезалась в остановку.

Как сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», пешеходы и пассажиры общественного транспорта не пострадали. На месте работают оперативные службы города.