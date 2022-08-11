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1 час назад

Второй вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае

Никита Бородкин

Второй частный вертолет Robinson R44 не вышел на связь в Красноярском крае. Как сообщает ТАСС, на поиски пропавших воздушных судов вылетел вертолет Ми-8.

Сразу два вертолета пропали в Красноярском крае
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На борту обоих вертолетов находились туристы — число людей пока уточняется. В региональном управлении МЧС РФ отметили, что силы ведомства к поискам пока не привлекались — в спасательной операции задействована авиация регионального координационного поисково-спасательного центра. Сигналов аварийных маяков пока не обнаружено.

Напомним, что днем 11 августа в Таймырском районе Красноярского края пропал другой вертолет Robinson R44. Он перевозил людей в Путоранский заповедник из Норильска.

Происшествия,МЧС России,
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