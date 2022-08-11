Сразу два вертолета пропали в Красноярском крае

Второй частный вертолет Robinson R44 не вышел на связь в Красноярском крае. Как сообщает ТАСС, на поиски пропавших воздушных судов вылетел вертолет Ми-8.

На борту обоих вертолетов находились туристы — число людей пока уточняется. В региональном управлении МЧС РФ отметили, что силы ведомства к поискам пока не привлекались — в спасательной операции задействована авиация регионального координационного поисково-спасательного центра. Сигналов аварийных маяков пока не обнаружено.